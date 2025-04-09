Yargıtay kararını verdi: Jandarma darbe davasında 121 sanık hakkındaki ömür boyu hapis cezaları onandı

Öktem'e, ayrıca, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ın da bulunduğu 9 kişinin şehit edilmesi nedeniyle verilen 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve Aslan ile Güven Şağban'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 40 yıl hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.