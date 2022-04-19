Yasa dışı bahsin danışmanı olmaz

-Online bahis sitelerinin patlak vermesinden sonra sosyal medyada “bahis danışmanlığı” hesapları türedi. Dolandırıcılar sahte “uluslararası bahis danışmanlığı izin belgesi”, “vergi levhası” ve tomar tomar para fotoğrafları paylaşıp vatandaşları ağına düşürüyor. Yeni Şafak, “Leyla.ozcelik” adına açılmış bahis danışmanlığı hesabına ulaşıp binlerce vatandaşı mağdur eden sistemi deşifre etti.x

1’E 100 VAADİ

Instagram’da bir gönderinin altına yazılan referans yorumuyla ulaştığımız profildeki WhatsApp iletişim numarasına bilgi almak için mesaj attık. Kesin kazanç garantisi adı altında satışa sunulan kuponlarla, herhangi yatma durumunda ücretin iade edileceği garantisi verildi. Sisteme üye olup hesaba 350 lira yatırdığınızda 48 bin 721 lira, 500 lira yatırdığınızda 54 bin 619 lira, 1000 lira yatırdığınızda 103 bin lira kazanma garantisi veriliyor.

BİNLERCE MAĞDUR

Kapısını her gün bir mağdurun çaldığını anlatan Av. Sinan Keskin, sistemin ilk etapta mağdurların ağzına bal çalmak için kazandıdığını kaydetti. Keskin, “Bu tip sitelerde bahis oynamak ve oynatmak yasal olmadı-ğından, danışmanlık verilmesi de hukuka aykırı. Tam sayısı tarafımızca bilinmemekle birlikte binlerce kişinin milyonları bulan rakamlarla internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıldığına şahit oluyoruz” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Ankara'da yasadışı bahis çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var