​Yassıada mağdurları için komisyon kuruldu: Zararları giderilecek

Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebiyle yapılacak başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak komisyon kuruldı. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Komisyon, bir başkan ve 6 üyeden oluşacak.

İŞTE BAŞKAN VE ÜYELER

Komisyonun Başkanı Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemet Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü olarak belirlendi.

3 AY İÇİNDE BAŞVURABİLİRLER

Kanunla hukuki temelden yoksun hale getirilen Yüksek Adalet Divanı kararlarının hukuki ve maddi etkilerinin de ortadan kaldırılması hedeflendi. Bu kapsamda, zararlarının karşılanmasını isteyenler, komisyonun çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 3 ay içerisinde komisyona başvurabilecek. Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Öte yandan, Komisyon kararlarına karşı itiraz edilebilecek. Komisyonun, itiraz üzerine vereceği kararlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da dava da açılabilecek. Bu davalar acele işlerden sayılacak.