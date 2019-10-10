Gündem Yavuz ve Fatihi 20 gemi koruyor
POLİTİKA

Yavuz ve Fatih’i 20 gemi koruyor

Doğu Akdeniz’in daha derin sularında arama yapacak olan Yavuz sondaj gemisi Türkiye’ye kadar Güney Rum Yönetimi ve destekçileri tarafından da adım adım izleniyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yunan Kathimerini gazetesi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan Yavuz’u, Fatih’i ve Barbaros gemisini kaleme aldı.

Gazetenin “Türk donanmasının Kıbrıs’ı çevrelemesi endişelendirdi” başlığıyla yazdığı haberde, Türkiye’nin, Kıbrıs’ı firkateynler ve denizaltılar dahil olmak üzere neredeyse 20 gemiyle çevrelediğini yazdı. Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içindeki Yavuz’un Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken gazete Barbaros gemisinin de ada sularında sismografik araştırmalar yaptığını kaleme aldı.

DESTEK ALAMADILAR

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın sözde MEB ilanı içerisindeki ihtilaflı alanları ihlal ettiğini öne süren gazete, böyle bir dönemde bölgedeki ekonomik çıkarları olan batılı güçlerin yokluğunun, Fransa ve ABD gibi ülkelerin, Doğu Akdeniz’deki krizden kaçındığını belirtildi.

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