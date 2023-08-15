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Yeni Şafak gündeme getirmişti: İstanbul Üniversitesi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlarla ilgili inceleme başlattı

Çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun, henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayarak ve ameliyat ile destekleyerek cinsiyetlerini değiştirmesi Türkiye gündemini sarstı. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandalla ilgili İstanbul Üniversitesi harekete geçti. Doktorların söz konusu çalışmalarından bahsettiği makalede anlatılan işlemlerle ilgili çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyuran İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, "Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

09:56 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' ile ilgili İstanbul Üniversitesi harekete geçti.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' ile ilgili İstanbul Üniversitesi harekete geçti.

Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı
“Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi”
isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.

Skandalı Yeni Şafak gündeme taşıdı

Yeni Şafak
'ın gündeme getirdiği söz konusu çalışmaya göre;
22 çocukta ‘’ergenlik durdurucu hormonlar” kullanıldı ve 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldı.

İnceleme başlatıldı

Çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan akademisyenler ve söz konusu makale ile ilgili İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı doktorların çocuklara geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıktı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.

#İstanbul Üniversitesi
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#İnceleme
#Cinsiyet Değiştirme
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