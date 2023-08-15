Yeni Şafak gündeme getirmişti: İstanbul Üniversitesi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlarla ilgili inceleme başlattı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayan ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiğini anlatan doktor ve akademisyenleri sert sözlerle hedef aldı. "İddiaların cinayetten hiçbir farkı yoktur." diyen Destici, "Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır." dedi.