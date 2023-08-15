Yeni Şafak gündeme getirmişti: İstanbul Üniversitesi çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlarla ilgili inceleme başlattı

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' ile ilgili İstanbul Üniversitesi harekete geçti.
Doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı
“Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi”
isimli makalede; henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
Skandalı Yeni Şafak gündeme taşıdı
Skandalı Yeni Şafak gündeme taşıdı
Yeni Şafak
'ın gündeme getirdiği söz konusu çalışmaya göre;
22 çocukta ‘’ergenlik durdurucu hormonlar” kullanıldı ve 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldı.
İnceleme başlatıldı
İnceleme başlatıldı
Çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan akademisyenler ve söz konusu makale ile ilgili İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı.
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basında ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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1 saat önce