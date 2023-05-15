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Yeniden Refah Partisi beş milletvekili çıkardı: Fatih Erbakan'dan seçim açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmesine ilişkin ve partisinin beş milletvekili çıkarmasına ilişkin açıklamada bulundu. Partisinin başarısından dolayı teşkilat mensuplarını tebrik eden Erbakan, bu sonuçla, anketlerinde partilerine yer vermeyen anket şirketlerinin manipülasyonlarının da ortaya çıktığını ifade etti.

00:30 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Erbakan

Fatih Erbakan

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren Yeniden Refah Partisi, kendi logosuyla katıldığı ilk seçimde Genel Başkanlığı'nı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı Saadet Partisi'ni geride bırakıp beş milletvekili çıkardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin elde ettiği bu başarıya ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin başarısından dolayı teşkilat mensuplarını tebrik eden Erbakan, bu sonuçla, anketlerinde partilerine yer vermeyen anket şirketlerinin manipülasyonlarının da ortaya çıktığını ifade etti.

Fatih Erbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul ikinci bölgemizin seçmenlerine şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerinin desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz.

Teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi iletmemiz gerekir. Burada bulunsun veya bulunmasın bütün teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin.

Azizle gayretle sabırla çalışarak milli görüşü, Yeniden Rafeh Partimizi kendi amblemiyle seçilere, kendi listesiyle, kendi gücüyle kendi oylarıyla meclise taşınmasına bu teşkilatlarımız vesile oldu. En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah'ın çok daha büyük başarıları yaşatmasını niyaz ediyorum.

Bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açığa çıktı. Yeniden Refah Partimizi anketlerinde göstermeyen anket şirketlerinin ne kadar manipülasyon yaptığı bu seçim sonuçlarıyla açığa çıkmış oldu.

Şu ana kadar gelen sonuçlara göre partimiz TBMM'deki 28. dönemde inşallah beş milletvekiliyle temsil edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. Üç milletvekili İstanbul'dan, bir milletvekili Kocaeli'den, bir milletvekili de Konya'dan seçilmiş bulunuyor.

Ayrıntılar Geliyor...

#Fatih Erbakan
#Yeniden Refah Partisi
#Seçim
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON