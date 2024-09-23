Saray, açıldığı günden bu yana 197 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Yıldız Sarayı, pazartesi günleri 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Şehrin en rağbet gören müzelerinden biri haline gelen Saray, çarşamba günleri hariç hafta içi her gün ziyarete açık.