Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı ziyarete açıldığı 19 Temmuz'dan bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Abdülhamid Han’ın Osmanlı Devleti'ni 33 yıl yönettiği Yıldız Sarayı, son dönemde en çok ziyaret edilen müzelerden biri oldu.
Saray, açıldığı günden bu yana 197 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Yıldız Sarayı, pazartesi günleri 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Şehrin en rağbet gören müzelerinden biri haline gelen Saray, çarşamba günleri hariç hafta içi her gün ziyarete açık.
Müze Kart geçerli mi?
Müze Kart, Yıldız Sarayı’nın Hasbahçe ve Küçük Mabeyn dışındaki mekânlarında geçerli.
Yıldız Sarayı Bilet Fiyatları:
Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 150 TL
Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 850 TL
İndirimli Bilet Fiyatı: 50 TL
Resmi tatillerde açık mı?
Yıldız Sarayı, Yılbaşı günü ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri ziyarete kapalı olacak.
II. Abdülhamid Han'ın kütüphanesini ziyaret edebilirsiniz
Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.