YKS maratonu başladı: İlk oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Saat 10.15’te başlayan sınavda, üniversite hayali kuran 2 milyon 560 bin 649 aday ter döktü.





TYT kapsamında adaylara; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri sorusu olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi.





YKS maratonu yarın Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek.





İkinci oturum yarın





Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Aynı gün 15.45'te yabancı dil sınavları yapılacak. TYT'de 333 bin 836, AYT'de 226 bin 138, YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak.











