Yunan askeri Suriyeli 8 yaşındaki kızı vurdu: Türk askeri sahip çıktı

Edirne'nin Meriç ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 9 kişilik Suriyeli aileye Yunan askerlerince plastik mermi ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 8 yaşındaki Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 mermi ile yaralandı. Hastanede tedavi edilen Abdu ile beraberindekiler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

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Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

YUNAN ASKERİ VURDU, TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Abdu'nun ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: