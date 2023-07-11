Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan olumlu adımlar atabilir

Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi kastederek Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşu bulunduğunu söyledi. Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız." yanıtını verdi.