Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan olumlu adımlar atabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Zirve girişinde açıklama yapan Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum." diye konuştu.
Türkiye ile Yunanistan arasında önemli anlaşmazlıkların var olduğunu belirten Miçotakis, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini kaydetti.
Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğuna dikkati çekerek, "Bu pozitif atmosferin üzerine, her iki halkın da faydasına olacak önemli ilerleme adımları atabileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.