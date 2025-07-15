Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı kapatıldı

Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. (Foto: Arşiv)
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı. Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 ocağın çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 ocağın çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
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