Zürih'teki skandala Türkiye'den sert tepki: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.