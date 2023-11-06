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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan’a sarılacaktı ki beklemediği bir hareket geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında baka kalan Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti.

14:19 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:44 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, programını değiştirdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. İki ismin yaklaşık 3 saat görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan’a sarılacaktı ki beklemediği bir hareket geldi

Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Gazze'de devam eden katliamlara sessiz kalmayan ve tepkisini her gün dile getiren Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında baka kalan Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı. Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.



Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 9 bin 770 olarak açıklandı. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...


#Hakan Fidan
#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
#sarılma hareketi
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