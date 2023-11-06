Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, programını değiştirdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. İki ismin yaklaşık 3 saat görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan’a sarılacaktı ki beklemediği bir hareket geldi
Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Gazze'de devam eden katliamlara sessiz kalmayan ve tepkisini her gün dile getiren Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında baka kalan Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.
Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı. Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.