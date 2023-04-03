2023 seçimleri partilerin ittifak listesi
Türkiye'de 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne toplam 35 siyasi parti katılıyor. Bu partilerin bir kısmı ittifaklar oluşturarak sandığa gidiyor. İttifaklar protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki buna göre kaç ittifak seçime giriyor, hangi siyasi parti hangi ittifakta yer alıyor ya da dışarıdan destek veriyor?
Cumhur İttifakı partileri hangileri?
Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan düzenleme gereği, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Millet İttifakı'nda kimler var?
Yeşil Sol Parti ittifakı hangi partilerden oluşuyor?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
ATA İttifakı’nda hangi partiler var?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol de aynı gün teslim edildi. İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için 8 Nisan'da YSK'de kura çekilecek.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır.