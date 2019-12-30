Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden olan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 100 kitaptan oluşan okuma listesi tavsiyesine dair yazılarının beşincisini yayınladı. ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ başlığı ile ile kaleme aldığı yazılarda ödünç bir akıl ile ödünç bir dünya inşa edilemeyeceğinin altını çizen Kaplan, kendi dünyamızı, tarihimizi, toplumumuzu tanımamız gerektiğini savunarak eğitim sisteminin de kendi kültür dinamiklerimizle şekillenmesi gerektiğini ifade ediyor.

RUH KAZANDIRMALIYIZ

Amacının yalnızca kitap okutmak değil ruh kazandırmak olduğunu belirten Kaplan, “Mevcut eğitim sisteminin, fikir, sanat, kültür ve medya rejiminin genç kuşaklarımızı nasıl öldürdüğünü ve önümüzü açacak öncü kuşakların nasıl yetiştirilebileceğini göstermek” diyor.

Bir eğitim sisteminin kendi çocuklarını kendi medeniyet dinamikleri ekseninde değil de, başka bir medeniyetin gözlükleriyle, bakış açılarıyla, idealleriyle, kavramlarıyla yetiştiriyorsa durumun çok vahim olduğuna inanan Kaplan, toplumun mezarını kazdığına hatta ülkenin temelini dinamitleyerek geleceğini yok etmekten başka bir şey yapmadığın söylüyor.

ÖNCÜ KUŞAK İÇİN DERTLENİYOR

“Bizim öncü kuşaklarımızı nasıl yetiştirebiliriz?” derdiyle dertlenen Kaplan, bu yakıcı mesele üzerinde kafa patlatıyor. Kendince bir çözüm yolu bulan Kaplan, 5 aşamadan oluşan 100 kitaplık bir okuma listesi hazırladı ve 20 Kasım 2016’da yayınlamaya başladı. İlk aşamasında dert sahibi yapacak kitaplar sunan Kaplan, 27 Mart 2017’de yayınladığı ikinci aşamada usûl kitaplarıyla derse geçiyor. Kaplan, 2 Temmuz 2018’de yayınladığı üçüncü aşamada ise tarihe, tarih felsefesine, medeniyetler tarihine ve felsefesine odaklanıyor.

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Yusuf Kaplan, listesinin dördüncü aşamasında, okuru düşünce tarihi, İslâm düşüncesi, çağdaş düşünce, sanat, edebiyat ve estetik okumalarına yönlendiriyor. Beşinci ve sonuncu aşamada İslâm, Doğu ve Batı medeniyetlerinin klasik metinlerini sunacağını yazılarında hatırlatan Kaplan’ın seçtiği kitaplar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Çok sayıda internet kullanıcısı arama motorlarında Yusuf Kaplan'ın tavsiye kitap listesini araştırıyor.

Arama motoru Google'da Yusuf Kaplan ismi aratılınca tavsiye kitap listesi üzerine yapılan sorgulamalar da öneriliyor.

DÜNYA GENELİNDE İLGİ GÖRDÜ

100 Kitaplık Okuma Listesi’nin yirmişer kitaptan oluşan ilk iki aşamasının bütün dünya genelinde yoğun ilgi gördüğüne söyleyen Kaplan, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinden Amerika’ya, Japonya’dan Avustralya’ya kadar dünyanın her yerinde ilk listenin okunduğunu belirtti.

Okuma listesinin yanı sıra romanlar ve referans kitaplar da sunan Kaplan, okuma yöntemleriyle de okurun zihnini toparlamasını ve konulara her yönüyle hakim olmanın kolaylığını sunuyor.

100 kitaplık okuma listesinde İslam'ın Dirilişi, Beş Şehir, Uzun Hikâye gibi yapı taşı diyeceğimiz kitaplar yer alıyor. Bunların yanı sıra yerli ve yabancı yazarların gözünden İslam tarihi, dünya tarihi, mimari, edebiyat ve sosyoloji gibi farklı birçok konu ele alınıyor.

İşte Yusuf Kaplan’ın şimdiye kadar önerdiği okuma listesindeki kitaplar:

BİRİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

1 -İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç. 2 -İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak). 3 -Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç. 4 -Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.

-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç. 5 -Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

-Yitik Cennet-Sezai Karakoç. 6 -Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.

-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy. 7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

8 -Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak). 9 -Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak). 10 -İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy. 11 -Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören 12 -Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu. 13 -Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu. 14 -Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu. 15 -Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu. 16 -Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu. 17 -Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören. 18 -Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

-Üç Zor Mesele-İsmet Özel. 19 -İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy. 20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

21 -Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.

-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları. 22 -Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.

-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları. 23 -İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak) 24 -İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları

-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları 25 -Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.

-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y. 26 -Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları

-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları 27 -Komünist Manifesto-Marx & Engels.

-Komünist Manifesto-Marx & Engels. 28 -İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî

-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî 29 -Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları

-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları 30 -Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî

-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî 31 -Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek

-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek 32 -Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları

-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları 33 -Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık

-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık 34 -Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları

-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları 35 -İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları

-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları 36 -Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup

-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup 37 -İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları

-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları 38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları

ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

41 -Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.

-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları. 42 -Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.

-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları. 43 -Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.

-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları. 44 -Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.

-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları. 45 -Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.

-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları. 46 -Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.

-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları. 47 -Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin. 48-49 -Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt. 50 -İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.

-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları. 51-53 -İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.

-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları. 54 -Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.

-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları. 55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

56 -Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.

-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay. 57 -Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.

-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay. 58 -Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.

-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay. 59 -Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.

-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay. 60 -Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.

-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay. 61 -Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.

-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay. 62 -İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.

-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay. 63 -İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.

-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay. 64 -Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.

-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay. 65 -Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.

-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay. 66 -Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.

-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay. 67 -İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.

-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay. 68 -İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.

-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay. 69 -Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.

-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay. 70 -Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.

-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay. 71 -Kırk Ambar-Cemil Meriç

-Kırk Ambar-Cemil Meriç 72 -Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar

-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar 73 -Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich

-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich 74 -Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.

-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay. 75 -Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.

-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay. 76 -Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu

-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu 77 -İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt

-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt 78 -İslâm Mimarisi Üzerine Düşünceler-Turgut Cansever

-İslâm Mimarisi Üzerine Düşünceler-Turgut Cansever 79 -Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.

-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay. 80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.

Kaplan, dördüncü aşamada bazı kitapların bütün ciltlerine ayrı rakamlar verdiği için son listeyi 75’ten başlattı.

BEŞİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

75 -Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay.

-Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay. 76 -Eflatun-Devlet.

-Eflatun-Devlet. 77 -Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.)

-Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.) 78 -Aziz Augustine-İtiraflar.

-Aziz Augustine-İtiraflar. 79 -Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.

-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme. 80 -Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.

-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika. 81 -John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.

-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme. 82 -David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.

-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma. 83 -Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.

-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği. 84 -Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.

-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik. 85 -Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları).

-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları). 86 -Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay.

-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay. 87 -Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

-Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte). 88 -Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB.

-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB. 89 -İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay.

-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay. 90 -Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet).

-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet). 91 -İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar

-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar 92 -Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada).

-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada). Mustesfa-Küre Yay (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın).

Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya) Klasik Yay.

93 -İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal

-İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal 94 -İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.

-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi. 95 -İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay.

-İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay. 96- İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh.

İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh. 97 -Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

-Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte). 98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig

99- Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı

Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı 100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî

KİTAPLAR 4 FARKLI KALEMLE OKUNACAK

‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ni tamamlayan Kaplan, tavsiye ettiği kitaplar için bir de okuma yöntemi sundu. Kitapları 4 kurşun kalem ile okunmasını öneren Kaplan, "Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli" diye belirtti. İşte o yöntem:

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1-Yeşil kalemle-Kilit kavramların altı çizilecek.

2-Kırmızı kalemle-Önemli satırların altı çizilecek.

3-Mavi kalemle-Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek hafifçe.

4-Siyah kurşun kalemle-Kitabın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, üst boşluklara en önemli cümle yazılacak.

Okuduğunuzun kitabın birinci bölümü bitince, sırasıyla:

1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak

2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak

3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...

Bu üç işlemden sonra kitabın ikinci bölümüne geçilecek. Her bölüm, bu şekilde okunacak..."

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