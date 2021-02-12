Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı 2021 Yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak kutlanacak
KÜLTÜR SANAT

2021 Yılı 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: 2021 Yılı 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, 2021 Yılı 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanacak.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin Resmi Gazete'de genelge yayımladı.

Erdoğan, yayımlanan genelgede, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirtti.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et", "Düşmanının bile insan olduğunu unutma" sözleriyle bütün insanlığı sevgi, saygı, barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli'nin iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımladığını aktaran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri etkileyen düşünceleri Anadolu'da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada, kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir."

YURT GENELİNDE VE YURT DIŞINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin, insanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya çağırdığını belirterek, "Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir" dedi.

ETKİNLİKLER CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini aktararak, bu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini belirtti.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ile benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirleneceğini, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Erdoğan, "Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" dedi.

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