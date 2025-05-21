Antalya'da balkondan düşerek ölen Dr. Hamdi Oğrağ'ın adı yenidoğan yoğun bakım ünitesine verildi

Oğrağ'ın ünitenin her köşesinde emeği ve izlerinin bulunan dile getiren Özkan, "Doktor Oğrağ görev yaptığı süre boyunca yalnızca meslektaşlarının değil, ailesinin, hastalarının ve tüm sağlık camiasının gönlünde derin bir iz bırakmıştır. Kendisini sadece mesleki başarılarıyla değil insan sevgisiyle, alçakgönüllülüğüyle ve yardımseverliğiyle hatırlıyoruz." dedi.