Hayat Bu dünyadan bir Ahmet Kekeç geçti
KÜLTÜR SANAT

Bu dünyadan bir Ahmet Kekeç geçti

Bir dönem gazetemizde editörlük ve köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç’in vefatının üzerinden tam iki yıl geçti. Kekeç, 2020 yılında kanser tedavisi görürken, Kovid testi pozitif çıkmış, yoğun bakıma alınmış bir süre sonra da vefat etmişti.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Bu dünyadan bir Ahmet Kekeç geçti
Ahmet Kekeç

Bir dönem gazetemizde editörlük ve köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç’in vefatının üzerinden tam iki yıl geçti. Kekeç, 2020 yılında kanser tedavisi görürken, Kovid testi pozitif çıkmış, yoğun bakıma alınmış bir süre sonra da vefat etmişti. 1961 yılında Malatya’da doğan Kekeç, üniversiteye kadar Malatya’da eğitim gördü. Yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştiren gazetecinin, ilk kez 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayınlandı. Kekeç, 1980 yılından bu yana çeşitli hikaye, eleştiri ve denemeler kaleme aldı. Bu yazılar “Mavera”, “Yönelişler”, “Kayıtlar”, “Kırkayak (Kırklar)”, “Kitap Dergisi”, “Girişim” ve “İmza” dergilerinde yayınladı. 1989’da gazeteciliğe başlayan Kekeç, “Milli Gazete”, “Yeni Haber”, “Vahdet”, “Zaman”, “Akit” ve “Star” gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı yaptı. Yazılarıyla çeşitli ödüller kazanan Kekeç, birçok televizyon programında yer aldı.

Edebiyatçılığı da kuvvetliydi

Kanal 7’de bir süre yorumculuk da yapan Kekeç, Cine5’te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile “Memleket Meselesi”nin yanı sıra “Derin Mevzu” adlı tartışma-sohbet programını sundu. Kekeç, daha sonra 24 TV’de Nagehan Alçı ile “Nerede Kalmıştık”, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile “Tarihçe”, daha sonra Ülke TV’de ise Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile “En Sıra Dışı” adlı üç televizyon programında görev aldı.

Billur Aktürk tarafından “Bir Dava Adamının Portresi” adıyla da belgeseli hazırlanan usta yazarın kaleme aldığı eserlerden bazıları: “Son İyi Şeyler” (1985), “Yağmurdan Sonra” (2000), deneme “Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz” (1991), “Atam Sen Kalk Ben Yatam” (1993), “İnek Sosyalizmi” (1996), “Sıkı Adamlar” (2002).

Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti
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