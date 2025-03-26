Çene cerrahisine yapay zeka çözümü: Saniyeler içinde modelleyip minimum hata ile yapıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nurettin Diker, sistem sayesinde, ameliyat planlamalarının hızlı ve doğru yapılabildiğini aktardı.

3D modelleme kullanıyor

Yapay zeka teknolojisinin hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerini analiz ederek, eksik bölgeleri tamamladığını anlatan Diker, yöntemin çene cerrahisinde önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı. Diker, travma, tümör, kist ya da ileri kemik erimesi gibi durumlarda çene kemiğinde ciddi kayıpların oluşabildiğine işaret ederek, "Cerrahi planlama için bu eksik bölgelerin 3 boyutlu olarak yeniden modellenmesi gerekiyor, yapay zeka, bu süreci saniyeler içinde otomatik hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Estetik artarken hata oranı azalıyor

Yapay zekayla üretilen 3D modellerin implant öncesi kemik desteği gereken vakalarda büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Diker, "Oluşturulan 3 boyutlu model sayesinde kişiye özel implant tasarımları daha hızlı yapılabiliyor. Bu da hem cerrahi süreci kısaltıyor hem de başarı oranını artırıyor. Özellikle ileri düzey kemik kayıplarında geleneksel yöntemler oldukça zaman alıyordu." değerlendirmesinde bulundu. Diker, yapay zekayla, çene cerrahisi uygulamalarının sadece ameliyat öncesi değil, tedavi sonrası iyileşme sürecinde de hasta konforunu artırdığını belirterek, "Bu sistem, manuel planlamalardan doğabilecek hataları en aza indiriyor. Aynı zamanda estetik açıdan daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Diş hekimliği alanında bu teknolojinin çok yakın bir gelecekte standart hale geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalar sistemden memnun