Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Yalnızlık bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu düzenlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonu'nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

"Bu süreç insanı, benmerkezci bir varlığa dönüştürmüştür"

Başkan Erbaş, "Bugün insanlık, iletişimden sağlığa, ticaretten sanata, mimariden medyaya kadar pek çok alanda tarihin en hızlı ve baş döndürücü gelişmelerine tanık olmaktadır. Geleneksel değerleri hayatın dışına iten modern çağın araçları, sınırları aşan bir etkiyle bu süreci hızlandırmış; kurumsal yapıları, kültürel değerleri, insanî ilişkileri ve alışkanlıkları büyük oranda dönüşüme uğratmıştır. Manayı ihmal eden ve maddi olana bağımlılığı artıran bu dönüşüm, insanı varlık aleminden koparan bir bireyselliği yeni bir hayat tarzı olarak gündeme getirmiştir. Bu süreç insanı, her şeyi kendi menfaat perspektifinden ele alan ve başkalarını anlama çabasından yoksun olan benmerkezci bir varlığa dönüştürmüştür. Bedenî hazların ve nefsani arzuların öncelendiği bu süreçte, insanın maneviyattan ve dini değerlerden alabildiğince uzak tutulmaya çalışıldığı da göz ardı edilemez bir gerçektir" diye konuştu.

Modern dünyanın kutsala savaş açarak insanı dine, tabiata savaş açarak çevresine ve diğer canlılara, fıtrata savaş açarak insanı kendisine düşman ettiğini dile getiren Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatın amacını hazza ve dolayısıyla sınırsız tüketime odaklayan bu modern çağ, insanın, hayatı anlamlı kılan değerlerden yoksunlaşmasına ve ortak gayeye matuf sosyal ilişkilerden uzaklaşmasına sebep olmuştur. Toplumsal dokuyu örseleyen bireyselliği özendirerek insanı bencilliğe sürüklemiştir. İç ve dış dünyasıyla bağını koparıp varoluş sebebini unutturduğu insanı, yalnızlık salgınının ortasında bırakmış ve adeta narsisizme dönüşen bir yalnızlığın esaretine mahkum etmiştir."

"Yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış"

Modern çağın, kutsalı yok sayarak insan hayatındaki etkisini yok etmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Erbaş, "Bunun neticesinde insan, yüce bir güce teslim olma ve hayatını buna göre şekillendirme; tevekkül ile huzuru, teşekkür ile mutluluğu, tefekkür ile tutarlılığı bulma imkânını kaybetmiştir. İç ve dış dünyasıyla bağını koparıp varoluş sebebini unutturduğu insanı, "yalnızlık salgını"nın ortasında bırakmış ve adeta narsisizme dönüşen bir yalnızlığın esaretine mahkûm etmiştir. Geçmişte tifo salgını, yakın zamanda Covid salgınını yaşadık ama yalnızlık salgınını görmemiz lazım. Diğer salgınlar kadar da insana ve topluma zarar olduğunu fark etmemiz lazım. Dünyada fark ediliyor ki yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış" ifadelerini kullandı.







