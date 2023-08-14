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Hayat

Hayranlarına güzel haber: Ufuk Özkan setlere geri döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ufuk Özkan, yeni bir dizi ile anlaştı.

09:38 . 14/08/2023 Pazartesi
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Özkan, yeni bir dizi ile anlaşarak setlere döndü.

Özkan, yeni bir dizi ile anlaşarak setlere döndü.

Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Siroz hastalığına yakalanan ve zayıfladığı görülen ünlü oyuncu, TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katıldı. Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı.


"Sefalar getirdin'

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa 'Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin' notunu düştü.



#Ufuk Özkan
#Fahrettin Koca
#Geniş Aile
33 dakika önce
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