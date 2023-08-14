Hayranlarına güzel haber: Ufuk Özkan setlere geri döndü

Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin Dal karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncu Ufuk Özkan, "Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım.” dedi. İşte Ufuk Özkan’ın son hali.