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İklim değişikliği üzerine bilimsel rapor: Dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

İklim değişikliği üzerine bilimsel rapor: Dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

Akdeniz için Birlik kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğini açıkladı. Akdeniz'de Çevre ve İklim Değişikliği üzerine Bilimsel Değerlendirme Raporu, "Akdeniz bölgesi, dünya ortalamasının üzerinde yüzde 20 daha hızlı ısınacak. Akdeniz'deki sıcaklık 2040'ta 2,2 derece daha artarak 2100'de deniz seviyesi 1 metre daha yükselecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz bölgesi olacak.
İklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz bölgesi olacak.

Merkezi Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (UpM) kurumu, iklim değişikliğinin dünyada en çok Akdeniz bölgesini etkileyeceğine dair bir rapor yayımladı.

  • UpM 4. Bölgesel Formu dolayısıyla düzenlenen toplantıda, UpM Genel Sekreteri Mısırlı Nasser Kamel, iklim değişikliğiyle ilgili raporu açıkladı.

"Akdeniz'de Çevre ve İklim Değişikliği üzerine Bilimsel Değerlendirme Raporu"na göre, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'in dünya ortalamasının üzerinde yüzde 20 daha hızlı ısınacağı öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, Akdeniz'deki sıcaklığın 2040'ta 2,2 derece daha artarak bölgedeki nüfusun 3'te 1'inde ciddi etki yapacağı ayrıca 2100'de deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği belirtildi.

Su kıtlığı, deniz türlerinde azalma olacak

Diğer yandan iklim değişikliğinin yol açabileceği olumsuzlukların "Akdeniz'in bölgesel istikrarını ve refahını etkileyebileceğini" söyleyen Kamel, "olası felaketlere karşı harekete geçilmesi ve önlemler alınması" uyarısını yaptı.

  • Akdeniz'i bekleyen sorunlar, sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, su kıtlığı, deniz türlerinin azalması, hayvanlardan alınan verimin düşmesi, büyük çaplı yangınlar, kuraklık, ısı dalgalarının artması ve kaynak kıtlığı olarak sıralandı.

Açıklanan bilimsel verilere göre yapılan tahminlerde, iklim değişikliğinden dolayı 2050 yılında balıkların ortalama ağırlıklarının yüzde 49, boyutlarının ise yüzde 20 ila 30 azalacağı, buğday mahsulünde kaliteli üretimin yüzde 7,5 azalacağı, 20 yıl içinde 250 milyon kişinin kıtlık çekeceği ve tatlı su mevcudiyetinin yüzde 15 düşeceği kaydedildi.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz koşullar itibarıyla artık harekete geçme zamanı geldi" dedi.

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