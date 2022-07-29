İklim krizi filleri vurdu

Dünyanın en büyük doğal parklarından biri olan Kenya Tsavo Milli Parkı’ndaki doğal yaşamın korunması için alarm verilmiş durumda. Yetkililer, iklim krizinin kaçak avlanmadan daha büyük tehdit olduğunu söyleyerek acil önlem alınması gerektiğini duyurdu.

Kenya Yaban Hayatı ve Turizm Bakanı Najib Balala, doğal hayatın devamlılığı için iklim krizinin kaçak avlanmadan 20 kat daha büyük bir tehdit olduğunu açıkladı. Geçen yıl Afrika Boynuzu’nu etkileyen ve hala etkisini sürdüren kuraklık sebebiyle 179 filin öldüğü belirten Fil araştırmacısı Jim Nyamu da yağmurların azaldığını ve bu sebepten dolayı akarsuların kuruduğunu dile getirerek yaban hayatının korunması için yetkililerin adım atması gerektiğini kaydetti.

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