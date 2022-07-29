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İklim krizi filleri vurdu

Dünyanın en büyük doğal parklarından biri olan Kenya Tsavo Milli Parkı’ndaki doğal yaşamın korunması için alarm verilmiş durumda. Yetkililer, iklim krizinin kaçak avlanmadan daha büyük tehdit olduğunu söyleyerek acil önlem alınması gerektiğini duyurdu.

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İklim krizi filleri vurdu
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Dünyanın en büyük doğal parklarından biri olan Kenya Tsavo Milli Parkı’ndaki doğal yaşamın korunması için alarm verilmiş durumda. Yetkililer, iklim krizinin kaçak avlanmadan daha büyük tehdit olduğunu söyleyerek acil önlem alınması gerektiğini duyurdu.

Kenya Yaban Hayatı ve Turizm Bakanı Najib Balala, doğal hayatın devamlılığı için iklim krizinin kaçak avlanmadan 20 kat daha büyük bir tehdit olduğunu açıkladı. Geçen yıl Afrika Boynuzu’nu etkileyen ve hala etkisini sürdüren kuraklık sebebiyle 179 filin öldüğü belirten Fil araştırmacısı Jim Nyamu da yağmurların azaldığını ve bu sebepten dolayı akarsuların kuruduğunu dile getirerek yaban hayatının korunması için yetkililerin adım atması gerektiğini kaydetti.

Filin gazabı
FOTOĞRAF 9
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Olaylar, filin gölgede uyuyan bufaloyu rahatsız etmesiyle başlıyor. Karşılık veren bufalo, sadece tek dişi olan kızgın filin hışmından kurtulamıyor ve ve fil dişini bir bıçak gibi bufalonun göğsünden geçiriyor omzundan çıkartıyor.
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Bununla yetinmeyen fil, zavallı hayvanın üzerinde tepinmeye devam ediyor, bufalonun öldüğüne kanaat getiren fil yavrularıyla oradan uzaklaşıyor.
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Filin gazabı
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Filin gazabı
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Filin gazabı
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Filin gazabı
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Filin gazabı
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Filin gazabı
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Filin gazabı
Filin gazabı
Amatör fotoğrafçı Kimberly Maurer'in Kenya'nın Maasai Maara bölgesinde çektiği “hayatımın fotoğrafı oldu dediği” ve Daily Mail'de yayınlanan vahşi doğa fotoğrafları sanal ortamda büyük ilgi çekti.
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