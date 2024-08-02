Meta’nın 7 Ekim’den itibaren İsrail’in direktifleriyle hareket ettiği biliniyor. Filistin bayrağı, Gazze kelimesi veya oradan gelen paylaşımlar kısıtlanıyordu.

Hamas’ı ise direkt terör örgütü ilan ettiler. Bu durum sistematik ve planlı bir şekilde ilerledi. Takipçi kaybetmek istemedikleri için, paylaşımı yapan kişiyi uyarma veya etkileşiminin düşürülmesi gibi müdahalelerde bulundular. Haniye’nin şehit olduğu dün ise daha sert bir yöntemle paylaşımları kaldırma yoluna gittiler. Instagram ve Facebook, İsrail’in çıkarları için kullanıcısından vazgeçmeyi göze aldı.