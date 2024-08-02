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BTK'dan flaş karar: Instagram'a erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye’deki milyonlarca kullanıcının paylaşımını sansürleyerek yayından kaldıran Instagram'a erişim engeli getirdi. Instagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.

Seda Ekinci
07:20 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:14 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Instagram'a erişim engeli
Instagram'a erişim engeli

Hamas lideri Haniye’nin şehit edilmesinin ardından, Meta şirketinin Instagram ve Facebook’u, görülmemiş bir karartma uygulayarak şehidin fotoğrafı ve isminin geçtiği binlerce paylaşımı, hızlı bir şekilde kaldırmıştı.

Instagram'a erişim engeli

Instagram'ın karartma politikasına yaptırım gecikmedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

BTK'dan yaptırım

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yapay zekaya özel tanımlama

LGBT gibi mevzularda son derece özgürlükçü geçinen Meta’nın, şehit edilen Haniye ile ilgili paylaşımları yüklenir yüklenmez kaldırması, buna yönelik özel bir algoritmanın devreye sokulduğunun bir delili.
İsrail’le iş birliği yapan Meta, bugüne kadar görülmemiş bir karartma uyguladı. Yapay zekaya özel bir tanımlama yapılarak, içinde ‘İsmail Haniye’, ‘Hamas’ geçen kelime ve fotoğraflar, incelemeye bile tabi tutulmadan anında kaldırıldı. Sadece etkili hesaplar değil, sıradan bütün insanların paylaşımları sansürlendi.

Meta’nın 7 Ekim’den itibaren İsrail’in direktifleriyle hareket ettiği biliniyor. Filistin bayrağı, Gazze kelimesi veya oradan gelen paylaşımlar kısıtlanıyordu.
Hamas’ı ise direkt terör örgütü ilan ettiler. Bu durum sistematik ve planlı bir şekilde ilerledi. Takipçi kaybetmek istemedikleri için, paylaşımı yapan kişiyi uyarma veya etkileşiminin düşürülmesi gibi müdahalelerde bulundular. Haniye’nin şehit olduğu dün ise daha sert bir yöntemle paylaşımları kaldırma yoluna gittiler. Instagram ve Facebook, İsrail’in çıkarları için kullanıcısından vazgeçmeyi göze aldı.

Öte yandan Türkiye, bu tür sansür uygulayan sitelere karşı uyarıda bulunmaya başladı.

#Instagram
#BTK
#erişim engeli
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