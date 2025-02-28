İsmailağa Derneği ramazan ayında iyilik köprüsünü büyütüyor

Başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi unutmamak gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Mahmud Efendi döneminde hayata geçirilerek büyütülen ve Hasan Efendi zamanında gelişerek devam eden faaliyet ve hizmetlerin, günümüzde Fikri Efendi’nin riyasetinde sürdürüldüğünü belirtiyorlar.









İsmailağa’da Ramazân Hazırlıklarıİsmailağa Derneği, Ramazan ayının manevî atmosferini yaşatmak için başlattığı kapsamlı hazırlıklarını tamamlıyor. İsmailağa Camii çevresine asılan pankartlar ve afişlerle on bir ayın sultanının huzuru hatırlatılırken, ihtiyaç sahibi ailelerin maddî yükünü hafifletmek için sosyal yardım organizasyonları düzenleniyor.





Bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayabilecek içerik zenginliğine sahip kumanya kolileri ve serbest alışveriş imkânı sunan alışveriş kartları, sosyal tespit komisyonunun çalışmaları sonucu belirlenen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. 0850 811 77 77 numarasıyla hizmet veren İletişim Merkezi üzerinden İsmailağa Derneği’nin faaliyet ve hizmetleri hakkında her türlü bilgi alınabildiği gibi bağışlar da gerçekleştirilebiliyor.

İsmailağa iftarları

İsmailağa aşevinin ürettiği ikramlarla kurulan iftar sofraları, yıllardır yüz binlerce kardeşimizi bir araya getiren rahmet sofraları olma özelliği taşıyor. Günlük on bin kişilik üretim kapasitesine sahip aşevi, Ramazan ayında faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Geçen yıl Ramazan ayı boyunca 250 bin kişilik sıcak yemek üreten aşevi; Kur’ân talebelerine, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara hizmet için en yoğun şekilde çalışıyor.





Aşevi servis araçlarıyla Kur’ân Kursları ve ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürülüp teslim edilen yemeklerin yanı sıra İsmailağa Camii avlusunda kurulan iftar sofraları halka açık şekilde hizmet veriyor.

İsmailağa’nın iftar sofrası Medine’ye uzanıyor

İsmailağa Derneği, milletimizin tarihten günümüze Peygamber Efendimiz’in mukaddes şehri Medine’ye ve ahalisine beslediği kalbî muhabbetten aldığı ilhamla, ecir ve sevapların katlandığı mübarek Ramazan ayında Medine’de iftar sofraları kuruyor. Ramazan ayı boyunca her akşam ve sene boyunca her pazartesi ve perşembe akşamı Peygamber Efendimiz’in misafirleri için kurulan iftar sofraları, hayır sahiplerinin dua ve destekleriyle bereketleniyor.

İsmailağa Derneği herkesi iyiliğe davet ediyor

Faaliyetleriyle Ramazan ayını hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsüne dönüştüren İsmailağa Derneği, bu infâk seferberliğine herkesi davet ediyor. İftar sofralarında binlerce misafir ağırlanırken; kumanya kolileri ve alışveriş kartları ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor, fitre ve zekâtlar gerçek ihtiyaç sahipleri ve talebelerle buluşuyor.





www.ismailaga.co m sitesindeki “online bağış” butonuna tıklayarak bağış sayfasına ulaşmak çok kolay.

İlgili bağış sayfasından, aşevinin hazırladığı iftar ikramlarına, kumanya kolileri ve ihtiyaç kartlarına, sadaka-i cariye niteliğindeki inşa faaliyetlerine, başta Gazze olmak üzere insanî yardımlara ve diğer yardım kampanyalarına destek olunabiliyor.





Ayrıca, aşevine bağış yapmak için “Aşevi” yazıp 3822’ye SMS göndermek yeterli. İsmailağa Derneği, faaliyet ve hizmetleri hakkında haber ve bilgilendirmeleri internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor.

İsmailağa Derneği resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları:



