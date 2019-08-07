Hayat Kınık Höyükte kartal heykelleri bulundu
KÜLTÜR SANAT

Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait tapınağın yanındaki meydanda, bu yıl yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık mermerden yapılmış iki kartal heykeli çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
2 bin yıllık mermerden yapılmış iki kartal heykel.
2 bin yıllık mermerden yapılmış iki kartal heykel.

Kınık Höyük'te devam eden kazı çalışmalarını, İtalyan, Türk, Amerikalı ve Fransız arkeologlar yürütüyor. Geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınağın yanındaki meydanda, çukurlarda, geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen biri yıpranmış diğeri sağlam iki kartal heykeli bulundu.

Orijinalliği bozulmadan günümüze kadar saklı kalan ve yaban keçisinin üzerine pençeleriyle basar şekilde ayakta tasvir edilen, kanatları kapalı, başı yukarıda hafif sağa dönük 70 santimetrelik kartal heykelleri, restorasyonunun ardından Niğde Müzesinde sergileniyor. Geçen sene aynı bölgede çıkarılan yaklaşık 1 metre boyundaki kartal heykeli de Niğde Müzesinde sergileniyor.

Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, yaptığı açıklamada, Kınık Höyük'te kazıların 2011'de başladığını ve her yıl devam ettiğini söyledi.

Zeus tapınımıyla alakalı heykeller

Kazı Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Burak Yolaçan da geçen sene büyük bir kartal heykeli bulduklarını, bu yıl da ona çok benzeyen biraz daha ufak iki kartal heykeline ulaştıklarını aktardı.

Yolaçan, kartal heykellerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 2 bin yıllık kartal heykellerini geç Helenistik, erken Roma dönemine tarihlersek Zeus kültürüyle Zeus tapınımıyla alakalı heykeller diyebiliriz. Kartal, yörede görülen bir motif. Özellikle hayvan heykelleriyle, geyiklerle, boğalarla, yaban keçileriyle kartal kullanılan bir motif, bir kutsallığı ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor
HAYAT
Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

7 adımda bayramda doğru beslenme
HAYAT
7 adımda bayramda doğru beslenme

Zariften ABDye Kaşıkçı tepkisi

Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de canice öldürülmüştü.
Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranıyordu

Listeye bir çizik daha: Gri kategoride aranıyordu

​300 bin TL ödülle aranıyordu, kimliği tespit edildi.
Denizde kaybolan çocuktan acı haber

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

​Beykoz'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
9 Ağustos önlemi

9 Ağustos önlemi

Kara, deniz ve havada tüm tedbirler alındı.
Sondaja başladı

Sondaja başladı

3 bin metrenin üzerinde derinliğine ulaşacak.
30 milyar<br>dolarlık hamle

30 milyar
dolarlık hamle

​Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi.

Oyuncak ayının içinden çıktı

Oyuncak ayının içinden çıktı

​Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Toplantılar<br>yapıcı geçti

Toplantılar
yapıcı geçti

Akar'dan ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin açıklama.

Sayı 80 oldu

Sayı 80 oldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe üstüne darbe.
Yarışa<br>Türkiye de katıldı

Yarışa
Türkiye de katıldı

Dünyada bu alanda 200'e yakın girişim var.
Mehterle başladı iflasla bitti

Mehterle başladı iflasla bitti

​Çeşme-Atina arasındaki feribot seferleri kaldırıldı.
Tüm dünya<br>acı çekecek

Tüm dünya
acı çekecek

​İmran Han, Keşmir anlaşmazlığı konusunda uyardı.
Bakanlığa<br>yeni görev

Bakanlığa
yeni görev

​Yurtiçi ve dışında şirketlere iştirak edebilecek.
FBI: İç terörizm

FBI: İç terörizm

ABD'deki ​California saldırısında 3 kişi ölmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.