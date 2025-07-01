Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.