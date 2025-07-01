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Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağış

10:011/07/2025, Salı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, orman yangınlarının devam ettiği İzmir ve Hatay'da rüzgarın kuvvetli olması beklenirken, İstanbul'da ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.


İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul'da öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:
İSTANBUL:
28 C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ANKARA:
29 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
İZMİR:
37 C Az bulutlu ve açık,
ADANA:
36 C Az bulutlu ve açık,
HATAY:
33 C Az bulutlu ve açık,
TRABZON:
26 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ERZURUM:
24 C Parçalı ve az bulutlu,
DİYARBAKIR:
37 C Az bulutlu ve açık,
GAZİANTEP:
35 C Az bulutlu ve açık.
#Meteoroloji
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