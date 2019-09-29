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​Mucize Doktor Diriliş Ertuğrul’un rekorunu kırdı: Mucize Doktor'un oyuncuları kimler?

Mucize Doktor Diriliş Ertuğrul’un rekorunu kırdı

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirveye yerleşen Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru da kırdı. Dizide Ali isminde otizm-savant sendromlu genç bir doktorun hikayesi anlatılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru kırdı.
Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru kırdı.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor rekora doğru gidiyor. The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor, 3. bölümüyle de izleyenlerini ekran başına kilitledi.

En yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu

Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.

Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı yayınlanıyor.

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