Mustafa Kutlu öğretmenlerle buluştu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında usta hikayeci Mustafa Kutlu, Türkiye’nin birçok ilinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Mustafa Kutlu’nun hayatını ele alan “Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” kitabının yazarı Safiye Önal’ın üstlendiği programa, Kutlu’nun eşi Sevgi Kutlu ve kızı Pınar Kutlu Zengin’in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun katıldı.
Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kutlu, hayat hikayesinden ve yazarlığından bazı anıları paylaşarak öğretmenlerin sorularını yanıtladı.
40 YIL ÖNCE İSTANBUL YAZILARINI TEKRAR YAYINLAYACAĞIM
1968’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve bir süre öğretmenlik yaptığını belirten Kutlu, bu anlamda uzun bir aradan sonra öğretmenlerle yeniden bir araya gelerek dertleşmek istediğini söyledi. Nasihat etmeyi, yol göstermeyi sevmediğini dile getiren sevilen hikayeci Kutlu, “Gençlere nasihat etmeyi, bir de ‘ya bizim zamanımızda bu işler nasıldı’ demeyi sevmem” dedi. Taşradan İstanbul’a geldiğinde bir hikayeci olarak 10 şehri dolaştığını anlatan Kutlu, “Benim gezilerim turistik geziler değildi. İnsanlar İstanbul’da ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyorlar diye dolaştım. Bu gezi yazılarını yazalı aşağı yukarı 40 sene oldu. Sanıyorum eylül ayından sonra Yeni Şafak gazetesinde, ‘40 Yıl Önce İstanbul Yazıları’ diye peyderpey tekrar yayınlayacağım inşallah” şeklinde konuştu.