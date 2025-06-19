Mustafa Kutlu öğretmenlerle buluştu

1968’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve bir süre öğretmenlik yaptığını belirten Kutlu, bu anlamda uzun bir aradan sonra öğretmenlerle yeniden bir araya gelerek dertleşmek istediğini söyledi. Nasihat etmeyi, yol göstermeyi sevmediğini dile getiren sevilen hikayeci Kutlu, “Gençlere nasihat etmeyi, bir de ‘ya bizim zamanımızda bu işler nasıldı’ demeyi sevmem” dedi. Taşradan İstanbul’a geldiğinde bir hikayeci olarak 10 şehri dolaştığını anlatan Kutlu, “Benim gezilerim turistik geziler değildi. İnsanlar İstanbul’da ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyorlar diye dolaştım. Bu gezi yazılarını yazalı aşağı yukarı 40 sene oldu. Sanıyorum eylül ayından sonra Yeni Şafak gazetesinde, ‘40 Yıl Önce İstanbul Yazıları’ diye peyderpey tekrar yayınlayacağım inşallah” şeklinde konuştu.