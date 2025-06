"İstanbul My Love" dizisi yarın yayınlanacak

İstanbul'un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı mini dizi "İstanbul My Love" (İstanbul Aşkım), yarın Go Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak. Yapılan açıklamaya göre, dünyada İstanbul'un tanıtımı amacıyla çekilen, Orta Doğu ve Avrupa'nın içinde yer aldığı farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşacak olan mini dizi dijital kampanya stratejisiyle yurt dışındaki izleyicinin beğenisine sunulacak. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği dizide Akyürek ve Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan da rol alıyor. Yaklaşık üçer dakikalık 10 bölümden oluşan "İstanbul My Love", İstanbul'un estetik ruhunu, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını izleyiciye sunuyor. Tamamı İstanbul'da çekilen yapım, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyiciyi duyusal bir keşfe çıkarıyor.