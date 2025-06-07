Mini dizimiz "Antalya Gambit" yayında

Ülkemizin turizm tanıtımında dünya markası olan GoTürkiye, yeni bir kampanyaya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan GoTürkiye markasıyla turizm tanıtımında bir dünya markası haline geldi. Türkiye, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan GoTürkiye ile Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri. Turizmin başkentimiz Antalya, TGA tarafından hazırlanan mini bir diziyle tanıtılacak. "Antalya Gambit" isimli 10 bölümlük dizi, GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu üstlendi.

Mini diziyle Antalya yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikâyenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini Türk Rivierası’nın kalbi Antalya’ya çekmeye hazırlanıyor. Antalya Gambit, Lara'nın (Meryem Uzerli) lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz'in (Kaan Urgancıoğlu) hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de bir sanat müzayedesi etrafında dönen hikaye; ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor. Dizi, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Antalya'nın keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor. Antalya Gambit, GoTürkiye'nin YouTube hesabından izlenebilir.