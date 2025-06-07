Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Pamukkale'de bayram yoğunluğu

Pamukkale'de bayram yoğunluğu

12:347/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Pamukkale'ye ziyaretçi akını.
Pamukkale'ye ziyaretçi akını.

5 Haziran'dan bu yana Pamukkale'yi 17 bin 132 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinin başladığı 5 Haziran'dan bu yana Pamukkale'ye 17 bin 132 turist geldi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet"e gelenler, hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bölgede hem doğal güzellikleri hem tarihi yapıları geziyor. Turistler beyaz travertenlerdeki su dolu havuzlara girip bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Paraşüt sporları istasyonlarına gidenler de bölgeyi kuş bakışı görmenin ayrıcalığını yaşıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de bayram tatili boyunca yoğunluk beklediklerini söyledi. Tatil dönemi kısa olmasına rağmen bölgeye yerli misafirlerin akın ettiğini belirten Şen, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. Bayram tatili dolayısıyla Eskişehir'den gelen Burçin Keltekin, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini, memleketine dönünce sevdiklerine buraya gelmelerini tavsiye edeceğini dile getirdi.

#Pamukkale
#Denizli Pamukkale
#UNESCO Dünya Mirası Listesi
#Pamukkale giriş ücreti
#Pamukkale nerede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engelli raporuyla alınabilen otomobil modelleri ve fiyat listesi: Haziran ayı güncel indirimli ÖTV'siz arabalar