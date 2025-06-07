Kâbe Müslümanların Kızılelmasıdır

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) geçen Ramazan, koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın Kâbe örtüleri koleksiyonunundan fotoğrafların ilk kez yer aldığı “Kâbe Kitabı”nı yayınladı. Kantarcı koleksiyonundan fotoğrafların yanı sıra Kabe ve hac yolculuğuna ilişkin bilinmeyenlerin de yer aldığı kitap, asırlar boyunca Beytullah’da yaşanan değişimi inceliyor. Kitapta, Kâbe’nin geçirdiği onarımlardan, Osmanlı döneminde Mekke'de kurulan vakıflara, Kâbe’ye ait kutsal emanet, örtü, çizim ve tasvirlere kadar pek çok başlığa ayrıntılı yer veriliyor. Uzman isimlerin makalelerinden oluşan eser, Kâbe’yi kapsamlı tanıtmak için hazırlandı. İlahiyatçı, tarihçi, mimar, kültür tarihçisi ve sanat tarihçilerinin kaleme aldığı yazılarda unutulmuş Osmanlı gelenekleri de yer alıyor.

Yapının mimarisi; kutsallığı ve hac ibadeti çerçevesinde inceleniyor. Suud yönetiminin son yıllarda genişletme çalışması adı altında onarımlar ve bunların ortaya çıkaracağı sorunlar da eserde irdeleniyor. Kitabı Yeni Şafak'a anlatan IRCICA Araştırma ve Yayınlar Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, geçmiş hac yolculuklarından ve haccın kültürümüzdeki önemi üzerine konuştu. Tomar, esere ilişkin "Belki bugüne kadar hiç görmedikleri şeyleri görecekler. Yani oradaki bazı Kabe örtüleri, keseler, bazı mahmel gibi şeylerin suretleri, fotoğrafları belki ilk defa görecekleri pek çok şey. Bu çok önemli bence yani görsel açıdan baktığımızda. Bilgi olarak baktığınızda da Kabe'nin tarihi, onarımları, Kabe’yle ilgili vakıf ve hayrat hizmetleri ve özellikle son üç dört bölüm örtüler, Kabe örtüleriyle ilgili" dedi.