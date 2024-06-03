IRCICA sanat sitesi yayına başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla "Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında İstanbul'un Fethi", "Fatih Sultan Mehmed", "Ayasofya Camii" isimli üç ciltlik eser hazırlandı. Takdim yazılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı üç ciltlik eser, İstanbul'da mekânın değil zamanın fethedilişinin hikâyesini anlatıyor. Değerli bir arşiv çalışması olarak öne çıkan eser, yeni çalışmalara da eşsiz bir kaynak görevi görüyor.