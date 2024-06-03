IRCICA sanat sitesi yayına başladı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İslam sanatlarıyla ilgili faaliyetlerini içeren arts.ircica.org/tr sitesini hizmete aldığını duyurdu. Site sayesinde üç yılda bir düzenlenen IRCICA Milletlerarası Hat Yarışmalarına hem başvurular yapılacak hem dereceye giren eserler detaylı incelenebilecek. Yayınlar kısmında yarışmada derece alan eserlerin katalogları pdf formatında incelenip, indirilebilecek. Etkinlikler başlığında İslam sanatlarıyla alakalı faaliyetlere, eğitim kursları başlığı altında IRCICA’nın online hat ve tezhip derslerine ulaşılabiliyor.
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8 saat önce