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Hayat

IRCICA sanat sitesi yayına başladı

04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:26 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İslam sanatlarıyla ilgili faaliyetlerini içeren arts.ircica.org/tr sitesini hizmete aldığını duyurdu. Site sayesinde üç yılda bir düzenlenen IRCICA Milletlerarası Hat Yarışmalarına hem başvurular yapılacak hem dereceye giren eserler detaylı incelenebilecek. Yayınlar kısmında yarışmada derece alan eserlerin katalogları pdf formatında incelenip, indirilebilecek. Etkinlikler başlığında İslam sanatlarıyla alakalı faaliyetlere, eğitim kursları başlığı altında IRCICA’nın online hat ve tezhip derslerine ulaşılabiliyor.



#IRCICA
#Aktüel
#Hayat
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