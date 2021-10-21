Hayat Müze kitleriyle eğlenceli gezi
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Müze kitleriyle eğlenceli gezi

Müze deneyimini eğlenceli ve kalıcı hale getirmek için ‘Müze Kiti Projesi’ hayata geçirildi. Oyun, bilmece ve bilgi kartlarının yer aldığı kitler sayesinde öğretmen ve öğrenciler önce sınıfta sonra müzede bilgilerini pekiştiriyor.

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Büşra Karagöz Yeni Şafak
Müze kitleriyle eğlenceli gezi
​Müze kitleriyle eğlenceli gezi

Müze deneyimini yaşam boyu öğrenmeye dönüştürmek için “Müze Kiti Projesi” hayata geçirildi. Bu kapsamda hazırlanan kitler, öğrencilere önce sınıfta sonra müzede uygulayabilecekleri bilgi kartları, etkinlik ve oyunlarla bilgiyi kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından 2019’da ilk olarak Topkapı Sarayı için müze kitleri hazırlandı. Ardından Pera Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe Ören Yeri projeye dahil edildi. Son olarak bu ay Troya Müzesi ve Ören Yeri için eğitim kiti hazırlandı. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildi.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Komet Kültür Sanat Projeleri Kurucu Ortağı ve Müze Eğitimcisi Hüsne Nalbant, kitlerin içeriğine ilişkin şunları söyledi: “Öğretmenler, öğrencileriyle müzeye gitmeden önce kitte yer alan 6 ders ve etkinlikle müzeyi tanıyorlar. ‘Arkeolojik Araştırma Yapalım’ gibi etkinlikleri sınıfta uyguluyorlar. Sonra müzeyi ziyaret ediyorlar. Kitte yer alan müze ve ören yeri krokisini takip ediyorlar. Öğretmenler kartlarda yer alan bilgileri öğrencilere aktarıyor. Bilmece ve soru-cevap kartlarıyla öğrencilerin eserleri bulmasını sağlıyorlar. Bu iki etap sonrası pekiştirme kartları ve oyunlar var. Tüm bu kapsamlı deneyim yaşam boyu öğrenmeye dönüşüyor.” Proje kapsamında öğretmenlere eğitimler veriliyor.

ÖĞRENCİLERE TARİHİ SEVDİRİYOR

EBA’ya da taşıdıkları projeyi, bugüne kadar 30 bin öğretmen ve 900 bin öğrenciyle buluşturduklarını söyleyen Hüsne Nalbant, şunları söyledi: “Bu proje, kültürel mirası anlama ve koruma bilincini geliştirme noktasında atılmış bir adım. Bu kitlerle bilgi önce öğretmene sonra öğrenciye ve dolayısıyla geleceğe taşınıyor. Hatta şunu söyleyebilirim, öğrenciler müze eğitimleri sonrasında ailelerini hafta sonları müzeye götürmeye çalışıyor. Kitleri hazırlayan ekip arasında sanat tarihçileri, arkeologlar, müzeciler bulunuyor.”

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