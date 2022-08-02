Önceliğimiz dil ve milli kimlik

“Bir bahar müjdecisi” sloganıyla haziran ayında ilk sayısını çıkaran çocuk dergisi Kardelen, ikinci sayısıyla raflarda. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen, Temmuz-ağustos sayısında tatildeki çocuklara yeni maceraların kapısını açıyor. Dil hassasiyeti ve bu hassasiyeti çocuklar üzerinden gelecek nesillere miras bırakma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal, “Dilimiz kimliğimizdir düsturuyla kültürümüzü yansıtmak için Kardelen’i hazırladık. Kelime hassasiyeti, milli kimliğimizi ve değerlerimizi yansıtan unsurlar dergimizin önceliği” diyor.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Kardelen’i çocuklar için edebi hassasiyeti yüksek olan bir dergi olarak tanımlayan Tokkal, çocukları birey olarak kabul ettiklerini ve onların dünyalarına metinle seslendiklerini dile getiriyor. Tokkal, “Çocuklardan gelen yazı ve çizimlere yer veriyoruz. Dergimizde teknolojik gelişmeleri anlatan kahramanlarımız, sosyal medya üzerinden yerleşen kelimelerin Türkçelerini kullanmaya gayret ediyor” açıklamasını yapıyor. Elif Tokkal, Gelecek sayılarda çocuklara masal kitapçıkları ailelere ise yol gösterici kitap hazırlığında olduklarının müjdesini de verdi.

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