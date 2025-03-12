Ramazan’da uygulanabilecek en iyi diyet: Akdeniz Diyeti

Ramazan’ın vücudu dinlendirme, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma ve uzun vadede doğru beslenme düzeni oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Al, “Bu dönemde diyet yapmak, yalnızca kilo kontrolü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına da yardımcı olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, açlık ve susuzluk hissiyle birlikte aşırıya kaçmamaktır. Oruç tutarken, iftar saatinde büyük bir iştahla yemek yeme isteği olabilir; aşırıya kaçılabilir. Bu durum genellikle sindirim sorunlarına ve aynı zamanda kilo alımına yol açabilir” diye konuştu.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Ramazan’ın kilo vermek için çok uygun bir dönem olabileceğini ancak dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Al, öncelikle iftar saatinde büyük bir tabak yemek yerine porsiyon kontrolüne dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Al, sözlerinin devamında şunları dile getirdi: “Genellikle oruç açıldığında iştah artar ve fazla yemek yeme isteği olabilir, ancak bu durum sindirim sistemini zorlar ve kilo kaybını zorlaştırır. Sahur, oruç boyunca uzun süre tok kalmanızı sağlamak için kritik bir öğündür. Sahurda yüksek protein içeren ve kompleks karbonhidratlar barındıran yiyecekler tercih edilmelidir. Yulaf, tam buğday ekmeği, peynir ve yumurta gibi besinler, gün boyunca açlık hissini kontrol etmenize yardımcı olur. Sahurda ve iftar sonrası yeterli miktarda su içmek, metabolizmayı hızlandırır ve vücudun susuz kalmasını engeller. Su, aynı zamanda tokluk hissi vereceğinden aşırı yemek yemenizin önüne geçecektir.

EGZERSİZ İFTARDAN BİR SAAT SONRA YAPILMALI

İftar yemeğinde şerbetli tatlılar ve yağlı yiyecekler yerine, sebzelerle hazırlanan hafif yemekler, ızgara etler, çorbalar ve salatalar gibi sindirimi kolay besinler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Al, “Şekerli içeceklerden de kaçınmak, gereksiz kalori alımının da önüne geçecektir. Ramazan boyunca egzersiz yapılabilir. Egzersiz metabolizmayı hızlandıracağından yağ yakımını destekleyebilir. Ancak egzersizlerinizi mutlaka iftar sonrası yapmanız önemli. İftardan 1 saat sonrasında yapılabilir. Örneğin yavaş tempolu yürüyüşler veya evde yapabileceğiniz basit egzersizler yapılabilir.

ÖĞÜNLER HAFİF VE BESLEYİCİ OLMALI

Ramazan’da uygulanabilecek en uygun diyetin Akdeniz diyeti olabileceğini söyleyen Al, “Akdeniz diyeti, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini dengeli bir şekilde barındırır. Akdeniz Diyeti, sağlıklı yağlar, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, balık ve az yağlı protein kaynakları içerir. Hem kilo vermeyi destekler hem de kalp sağlığını korur. Ramazan ayında da rahatlıkla uygulanabilir, çünkü bu diyette bulunan besinler sindirimi kolaylaştırır ve aynı zamanda ise uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. İftar yemeğinde, Akdeniz diyetine uygun olarak bol sebze, zeytinyağlılar, ızgara etler, balık ve tam tahıllı gıdalar tercih edilmelidir. Bu, hem besleyici hem de hafif bir öğün olabilir. Sahurda ise, protein ve kompleks karbonhidrat içeren yiyecekler tercih edilmelidir. Yulaf, tam buğday ekmeği, zeytinyağlı sebzeler ve peynir gibi yiyecekler sahurda size uzun süre tok kalma imkanı verir”







