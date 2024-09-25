EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sadakataşı Lübnan’a acil yardım ulaştırdı

Sadakataşı Lübnan’a acil yardım ulaştırdı

18:2225/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sadakataşı Lübnan’da yaşanan savaş nedeniyle gıda kolisi, battaniye ve yatak dağıtımı gerçekleştirdi.
Sadakataşı Lübnan’da yaşanan savaş nedeniyle gıda kolisi, battaniye ve yatak dağıtımı gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan’da yüzbinlerce insan ülkenin kuzeyine göç etti. Evlerini terk eden Lübnan halkına Sadakataşı Derneği tarafından acil yardım ulaştırıldı.

Sadakataşı Lübnan’da yaşanan savaş nedeniyle evlerinden göç eden Lübnanlı ailelere acil yardım çalışmaları kapsamında gıda kolisi, battaniye ve yatak dağıtımı gerçekleştirdi.


İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 600’den fazla insan hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı. Güney Lübnan’dan yüzbinlerce insan ülkenin kuzeyine göç etti. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve savaş nedeniyle milyonlarca Lübnanlı acil yardım bekliyor. Sadakataşı Derneği bölgeye geçtiğimiz ağustos ayından itibaren acil yardım ulaştırıyor.


500 aileye acil yardım

İsrail’in saldırıları sonrasında ülkenin kuzeyine göç eden 500 Lübnanlı aileye Sadakataşı tarafından yatak, battaniye ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek, bölgeye önümüzdeki günlerde acil yardım ulaştırmayı sürdürecek.


Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin Lübnan için başlattığı acil yardım çalışmalarına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a sms atarak 50 TL destek olabilirsiniz.


Derneğin hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

#Sadakataşı Derneği
#Lübnan
#insani yardım

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi