Sanatçılar pandemiye teslim olmuyor

Yusuf Kaplan: MTO’yla akıl, kalp ve ruh harekete geçecek

Yusuf Kaplan'ın öncülüğünde açılan Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) akıl, kalp ve ruhu aynı anda harekete geçirecek bir metotla üçüncü kez eğitimlerine başladı. Okulun kurucusu gazeteci, yazar Dr. Yusuf Kaplan, MTO eğitimleri kapsamında yapmak istediklerini ise şöyle anlattı: 'Çağ kuran insanlar içinde yaşadıkları çağın ağlarından, bağlarından kurtulabilen insanlardır. Benim derdim çağı kurabilecek insanlar. Çağrı, çağını kurmak zorundadır. Bu çağı başkaları şekillendiriyor. Bugün 5 bin yıllık Çin medeniyeti birikimi çöplük oldu. Dünyaya yeni bir şey söylemiyor, kapitalizme kurban edildi. Bu kapitalizme direnen sadece İslam, bunu biliyorlar. Bütün inançları fosilleştirdiler, İslam'ı fosilleştiremediler. Benim yeni bir Gazali'ye ihtiyacım var. MTO'da benim yapmak istediğim şey, İbn Haldun, Mimar Sinan ve Mevlanaları yetiştirecek tohumlar ekmek. Bu 40-50 senede olacak bir şey değil ama o tohumları ekebilir. Akıl, kalp ve ruhu aynı anda harekete geçirecek bir eğitim metodundan bahsediyorum. O yüzden 'akılla bilirsin, kalple bulursun, ruhla olursun' diyorum. 'Akılla yorulacaksın, kalple yoğrulacaksın dolayısıyla ruhla doğrulacaksın' diyorum.

