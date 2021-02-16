Hayat Sanatçılar pandemiye teslim olmuyor
KÜLTÜR SANAT

Sanatçılar pandemiye teslim olmuyor

Sanatçılar pandemiye teslim olmuyor

Maskeyi bir kavram olarak sanatla yorumlayan 20 sanatçı Fişekhane’de açılan Maske/Çağrışımlar Sergisi’nde buluştu. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Sanatçılarımız pandemiye teslim olmuyor ve maskeyi yaşamın parçası haline getirerek yeniden hayal kurduruyor. Sanatçının bu tehdit karşısında insanlara morallerini yüksek tutmayı önermesi önemli” diyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Pandemiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi olan maske, varlığıyla farklı disiplinlerle etkileşime giriyor artık. Özellikle sanatçılar, maskenin hayatımızdaki yerine atıf yapan işlere imza atmaya başladı. 20 sanatçı ve tasarımcı ‘maske’ imgesini sanatla yorumladı ve ortaya Maske / Çağrışımlar Sergisi çıktı.

  • Sergi maskenin bir kavram olarak boyutlandırılmasını, sanatçı ve tasarımcıların çağrışımlarıyla yeniden tanımlanmasını sağlayan bir iş. Geçtiğimiz Eylül ayında Baksı Müzesi’nde açılan sergini yeni durağı İstanbul oldu ve Fişekhane Cocoon’da ziyarete açıldı.

Prof. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım’ın bulunduğu sanat kurulunun şekillendirdiği sergi, dünyanın içinde bulunduğu bu kaotik ortamı ele alarak, sanatçı ve tasarımcıların yorumları ile sanatseverleri kavramsal bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

HAFIZAMIZDA KALACAK

Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan sergi açılışında önemli bir konuya değindi. Koçan, sanat üretimi ve projelerinin genelde Batı’dan Doğu’ya doğru olduğunu bu kez Doğu’dan Batı’ya bir akışın söz konusu olduğunu dile getiriyor. Koçan sergiyle birlikte pandeminin elimizden aldığı “hayal” kavramını yeniden harekete geçireceğimizi söylüyor ve ekliyor:

  • “Pandemi herkesi çok etkiledi. Hepimiz ortak bir düşman karşısında irkildik. Bu irkilme hallerinin en büyük zararı şudur; hayal kurma imkanımızı elimizden alır. Sanatçılarımız bunun karşısında ne yapıyor dedik. Sanatçılarımız teslim olmuyor ve maskeyi yaşamın parçası haline getirerek yeniden hayal kurduruyor. Pandemi insanlık tarihinde ve kişisel hafızamızda kalacak. Sanatçılar da ‘Hayatımızı bu kadar tehdit edemezsin, biz hayal kurmaya devam edeceğiz’ deyip yola devam ediyor. Sanatçının bu tehdit karşısında insanlara morallerini yüksek tutmayı önermesi önemli.”
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