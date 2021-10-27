Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sosyal medyada sistematik şekilde yayılan provokatif videolara ilişkin suç duyurusunda bulundu

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Twitter hesabından açıklama yaparak Suriyeli kişilerce kayda alındığı iddia edilen provokatif videolar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Açıklamada; ülkemizin yüz binlerce misafir halk ile kardeşçe yaşadığı bu barış iklimini hedef alan ve bir merkezden planlandığı değerlendirilen paylaşımları gerçekleştiren sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini belirten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi, kurum, haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili mücadele etmeye de devam edeceklerini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesapları aracılığı ile Suriye Vatandaşı olduğu değerlendirilen şahısların gerçekleştirdikleri provokatif paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç teşkil ettiği iddiasıyla Türk Ceza Kanununun 216. Maddesi ve Ceza Mahkemesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca avukatlarımız aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır.

"TÜM SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

Ayrıca söz konusu paylaşımlara ilişkin bağlantılara erişimin engellenmesi talebiyle 5651 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yine avukatlarımız aracılığı ile ilgili adli birimlere müracaat edilecektir. Ülkemizin yüz binlerce misafir halk ile kardeşçe yaşadığı bu barış iklimini hedef alan, özellikle bayrağımız ve ülkemizin hassas değerleri üzerine yoğunlaşan, bir merkezden planlandığı değerlendirilen paylaşımları gerçekleştiren sosyal medya kullanıcılarının gerekli cezai müeyyidelere muhatap olmaları için dernek avukatlarımız ile tüm süreci takip edeceğiz.

Ülkemizin yüz binlerce misafir halk ile kardeşçe yaşadığı bu barış iklimini hedef alan, özellikle bayrağımız ve ülkemizin hassas değerleri üzerine yoğunlaşan, "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Derneğimiz halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi, kurum, haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna ve tüm kardeş halklarımıza saygılarımızla...

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