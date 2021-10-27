Hayat Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sosyal medyada sistematik şekilde yayılan provokatif videolara ilişkin suç duyurusunda bulundu
AKTÜEL

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sosyal medyada sistematik şekilde yayılan provokatif videolara ilişkin suç duyurusunda bulundu

Dün sosyal medyanın gündemine düşen ve Suriyeli olduğu iddia edilen kişilerce çekilip dolaşıma sokulan aynı formattaki provokatif videolar hakkında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği harekete geçti. Twitter hesabından açıklamada bulunan dernek, videoların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi için de talepte bulunduklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyelilerin çektiği muzlu video: Suriyelilerin çektiği videolarla ilgili suç duyurusu
Arşiv

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Twitter hesabından açıklama yaparak Suriyeli kişilerce kayda alındığı iddia edilen provokatif videolar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Açıklamada; ülkemizin yüz binlerce misafir halk ile kardeşçe yaşadığı bu barış iklimini hedef alan ve bir merkezden planlandığı değerlendirilen paylaşımları gerçekleştiren sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini belirten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi, kurum, haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili mücadele etmeye de devam edeceklerini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

  • Bazı sosyal medya hesapları aracılığı ile Suriye Vatandaşı olduğu değerlendirilen şahısların gerçekleştirdikleri provokatif paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç teşkil ettiği iddiasıyla Türk Ceza Kanununun 216. Maddesi ve Ceza Mahkemesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca avukatlarımız aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • "TÜM SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"
  • Ayrıca söz konusu paylaşımlara ilişkin bağlantılara erişimin engellenmesi talebiyle 5651 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yine avukatlarımız aracılığı ile ilgili adli birimlere müracaat edilecektir. Ülkemizin yüz binlerce misafir halk ile kardeşçe yaşadığı bu barış iklimini hedef alan, özellikle bayrağımız ve ülkemizin hassas değerleri üzerine yoğunlaşan, bir merkezden planlandığı değerlendirilen paylaşımları gerçekleştiren sosyal medya kullanıcılarının gerekli cezai müeyyidelere muhatap olmaları için dernek avukatlarımız ile tüm süreci takip edeceğiz.
  • "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
  • Derneğimiz halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi, kurum, haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edecektir.
  • Kamuoyuna ve tüm kardeş halklarımıza saygılarımızla...

Suriye'de bölge halkına Mehmetçik'ten şefkat eli
GÜNDEM
Suriye'de bölge halkına Mehmetçik'ten şefkat eli

Danimarka Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek: İmzalar meclise sunuldu
DÜNYA
Danimarka Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek: İmzalar meclise sunuldu

Suriye’nin resmi
DÜNYA
Suriye’nin resmi
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine
'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
MHPli Büyükatamandan CHPli Özele yanıt: CHP’nin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

Bir haftada 300 kilo sattı

Bir haftada 300 kilo sattı

​'Gençlik iksiri' kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.