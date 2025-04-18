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Tarım Bakanlığı açıkladı: Üç şehirde insanlara dana eti diye tek tırnaklı hayvan eti yedirdiler

Tarım Bakanlığı açıkladı: Üç şehirde insanlara dana eti diye tek tırnaklı hayvan eti yedirdiler

10:3318/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
IHA
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Antalya, Afyankarahisar ve Sakarya'da faaliyet gösteren 3 işletmenin satışa sunduğu ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 7'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 24 yeni ürün daha eklendi. Denetimler sonucu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren "Emr Grup Restoran"da satışa sunulan dana etinde tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Afyonkarahisar'da ise "Yapıcı" marka tarafından satışa sunulan dana kavurmada tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hüseyin Bıyıklı'ya ait "Bağ Konakları Cafe"de hazırlanan lahmacun harcında da tek tırnaklı hayvan eti çıktı.



#tarım bakanlığı
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#tek tırnaklı eti
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