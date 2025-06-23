Tıbbi bitkilerde biyoçeşitlilik artıyor

2013 yılında ağaçlandırma projesi kapsamında tesis edilen alana bugüne kadar 100’ün üzerinde estetik, egzotik, endemik ve nesli tehlike altında olan türlerde fidan dikildi. Ihlamur, kızılcık, kocayemiş, melisa, kekik, ekinezya, salep, biberiye, defne ve sumak gibi 10 farklı türün ekim ve dikimi tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.