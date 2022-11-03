Türk dizileri dijital formata geçmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan “Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri” raporu tanıtıldı. İTO’nun Eminönü Merkez Binası’ndaki toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, dizilerin Türk markasının tanınırlığını, güvenilirliğini ve sıcaklığını tüm dünyaya ulaştırdığını söyledi. Kuralay, “Türkiye’de üretilen dizilerin yüzde 75’i yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor. 400 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerinin ihracat hacmi 2008 yılında sadece 10 milyon dolar dolayındayken 2018 yılında 350 milyon dolara gelmiştir. Böylelikle Türkiye dizi ihracatında 600 milyon dolar üzerindeki ihracat hacmiyle ABD’den sonra bilinirlik ve talep edilme noktasında ikinci sıraya kadar yükselmiştir. Türk dizileri ve yapımlarında ülkemizin ilk etapta ihracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik” dedi.

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BİÇİM İÇERİĞİ BELİRLER

2010-2020 arasında Türk dizilerinin dönüşümünü ele alan raporda, Türk dizileriyle birlikte kültürel değişim, endüstrileşme ve dizi özelindeki konular da detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu dönüşümü sorduğumuz Kuralay, “Geleneksel metotla ortaya koyulan diziler artık dijital platformlar için üretilmeye başladı. Hem nitelik hem de biçim itibariyle dijital ortam için üretilecek diziyle klasik televizyon için üretilecek dizi arasında bir fark oluşuyor. Bu biraz biçimin içeriği belirlemesiyle de alakalı. Dijitaldeki seyirci profili, seyredilme saati, reyting ölçümlenmesi gibi hem ekonomik hem sosyal hem de demografik açıdan da çok farklılıklar var. O yüzden Türk dizilerinin dijital formata yavaş yavaş geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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