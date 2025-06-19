Türkiye'de tek olacak: Motoru ve şanzımanı yok 30 milyon lira verdiler

Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği 1993 model Toyota Supra yeniden Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sisteminde görünmeye başladı.





Motor, şanzıman, elektrik tesisatı ve birçok sorunu olan Toyota Supra'nın taliplileri ihalenin ne zaman olacağını merak ediyor.





"ESKİ SAHİBİ ALDI, YAPIYOR" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

İnternette viral olan ve ihaleye ilişkin aracın sahibinin dava açtığını, aracı ihaleden çektirip aldığı ve sonrasında aracın motor, şanzıman gibi eksiklerini yaptırıp trafiğe çıkaracağına dair gerçekle ilgili olmayan iddialar ortaya atılmıştı.





ARAÇ HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Kaynakların ilettiğine göre araç Türkiye'ye Irak üzerinden giriş yapıyor ve Habur'da teslim ediliyor.





KİLOMETRESİ BELLİ DEĞİL

Aracın anahtarı olmasına rağmen aküsü bitik olduğundan ve elektrik tesisatında sorunlar bulunduğundan kilometresi belirlenemedi. Benzin deposu ibresine bakıldığında ise deponun yarıya yakın dolu olduğu görünüyor.





NELER YAPILMASI GEREKİYOR?

Aracın ekspertizi geçtiğimiz Mart ayında Diyarbakır'dan Osman Demir adlı kişi gerçekleştirdi. Ekspertiz raporunda aracın anahtarının bulunduğu, motor, şanzıman ve bağlantı parçalarının olmadığı, ön camının kırık olduğu, ön ve arka tamponlarında darbeler olduğu, iç döşeme ve koltuklarında hasar bulunduğu, hoparlör kapaklarının hasarlı olduğu, sağ farın hasarlı, arka cam sileceğinin olmadığı, bagaj açma kolunun hasarlı olduğu, elektronik ve mekanik parçalarının eksikliği, alt takımlarının ne durumda olduğunun tespit edilemediği, kaportasında darbe, çizik, çürüme ve boya döküntüleri bulunduğu, lastiklerinin yıpranmış ve stepnesinin bulunmadığı belirtildi.





450 BİN LİRADAN İHALE BAŞLAYACAKTI

Daha önceki ihale 450 bin liradan başlayacaktı. Satışa esas bedel ise 600 bin lira olarak belirlenmiş, teminatı da 60 bin lira olmuştu.





ARAÇ İHALEYE ÇIKARSA GÖRÜLEBİLİYOR

Araç yeniden ihale edilirse Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden görülmesi mümkün olacak.





ÖTV, KDV VE DAMGA VERGİSİ ÇIKACAK

Aracı alacak kişi sadece aracın ihaledeki fiyatı değil, damga vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'ni de ödemek zorunda olacak. Bu da yüzde 220 ÖTV ödenmesine neden olabilir. Bu nedenle aracı alacak kişinin vergileri de hesaplaması gerekiyor.





Toyota Supra'nın motoru üzerinde olmadığı için alıcısı tarafından tescil yapılmak istenirse araca uygun motor takılmasına müteakip ÖTV ve buna ilişkin KDV'nin vergi dairesine ödenmesi halinde tescil işlemi yapılıp ruhsat çıkarılacak.





MOTORU NEREDEN BULUNACAK?

Aracın motoru Türkiye'de bazı araçların üzerinde bulunuyor. Sınırlı sayıda bulunan 2JZ motorun faturalı olarak satın alınması ve tescil için işlenmesi gerekiyor.





2JZ MOTORUN ÖZELLİĞİ NE?

2JZ-GTE motor kullanılan 1993 model Toyota Supra fabrika çıkışlı haliyle, 280 hp beygir güç ve 180 km/h maksimum hıza sahipti. Aynı modelin Avrupa'da satılan versiyonunda 325 hp beygir güç, 450 nm tork üretimi ve 285 km/h maksimum hıza erişilebiliyor.





SATIŞTA OLAN ARAÇ ÖZEL YAPIM