Turna.com’dan hafta sonu indirim karnavalı başlıyor

Uçak, otobüs ve feribot gibi farklı seyahat araçlarını tek çatı altında toplayan Turna.com, Eylül ayını yeni bir indirim kampanyasıyla kapatıyor. Hafta Sonu İndirim Karnavalı ile hem uçak biletlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı yolcuları 150 TL’den 800’TL’ye kadar indirimli uçabilecek.