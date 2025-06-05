Uzmanından güneş ışınlarına karşı uyarı: Cilt kanserine yol açıyor

Açık tenli bireylerin ve çocukların büyük risk altında olduğunu belirten Mustafa Yazıcı;

"Deri kanseri, vücutta en yaygın olarak görülen kanser türüdür. Her kanser türünde olduğu gibi deri kanserinde de erken teşhis çok önemlidir.

Eğer güneş gören göz etrafları, burun, ağız gibi güneşe daha fazla maruz kalan bölgelerde zamanla açılıp kapanan yaralar varsa veya açılan yaralar tedaviye rağmen kapanmıyor, büyüme gösteriyorsa, üzerinde kabuklanma, kanama ve akıntı

gibi belirtiler buna eşlik ediyorsa mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekiyor"