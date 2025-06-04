Dermatolojik onay almayan ıslak mendiller cilt sağlığını tehlikeye atıyor

"Kullanılacak ürünleri seçerken dermatolojik açıdan test edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var.

Cilt bariyerini bozmayacak şekilde içeriğindeki ürünlerin PH değerinin 4,5 ile 5,5 arasında olan ürünleri tercih etmekte fayda var. Alkol, paraben ve koku içermeyen ürünleri tercih etmekte fayda var.