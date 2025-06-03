Endokrinoloji uzmanları ve diyetisyenler, "zayıflama iğnesi" olarak bilinen GLP-1 türevi ilaçların etkili bir tedavi aracı olduğunu ancak kalıcı çözüm olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzman Diyetisyen Özlem Sert Aydın,

“Bu ilaçlar iştahı baskılayarak kilo verdiriyor ancak bırakıldığında vücut eski yeme düzenine dönerse verilen kilolar hızla geri alınabiliyor”