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Zayıflatan iğneler tartışma yarattı: Etkisi kalıcı değil bırakınca gerçek yüzü açığa çıkıyor

Zayıflatan iğneler tartışma yarattı: Etkisi kalıcı değil bırakınca gerçek yüzü açığa çıkıyor

11:353/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Obezite tedavisinde kullanılan ve son yıllarda zayıflamak isteyenlerin en çok tercih ettiği ilaçların başında gelen semaglutid içeren iğneler, uzmanları ikiye böldü.
Obezite tedavisinde kullanılan ve son yıllarda zayıflamak isteyenlerin en çok tercih ettiği ilaçların başında gelen semaglutid içeren iğneler, uzmanları ikiye böldü.

Son dönemin en popüler obezite tedavisi olan semaglutid iğneleri, hızlı kilo verdiriyor ama bırakanlarda kilo geri dönüyor. Uzmanlar, kalıcı zayıflamanın sadece iğneyle mümkün olmadığını, yaşam tarzı değişikliğinin şart olduğunu vurguluyor.

Kısa sürede iştahı kesip hızlı kilo verdiren bu ilaçlar, bırakıldığında kaybedilen kiloların geri gelmesiyle yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar, bu ilaçların yalnızca doktor kontrolünde ve doğru beslenme-eğitim desteğiyle kullanılması gerektiğini vurgularken, bilinçsiz kullanımın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlardan uyarı: Kalıcı çözüm değil

Endokrinoloji uzmanları ve diyetisyenler, "zayıflama iğnesi" olarak bilinen GLP-1 türevi ilaçların etkili bir tedavi aracı olduğunu ancak kalıcı çözüm olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzman Diyetisyen Özlem Sert Aydın,
“Bu ilaçlar iştahı baskılayarak kilo verdiriyor ancak bırakıldığında vücut eski yeme düzenine dönerse verilen kilolar hızla geri alınabiliyor”
dedi. İlacın, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmeden kullanıldığında beklenen faydayı sağlamadığı, aksine psikolojik bağımlılık riski taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, sosyal medyada yaygınlaşan “iğneyle kolay zayıflama” algısının yanlış olduğunu vurguluyor.


#Obezite
#İğne
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