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Hayat

Yazarlık Mektebi başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından edebiyata ilgi duyan gençler için “Yazarlık Mektebi” düzenlenecek.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 31/01/2024 среда
Güncelleme: 06:47 - 31/01/2024 среда
Yeni Şafak
Dersler, hafta içi dört gün yapılacak.
Dersler, hafta içi dört gün yapılacak.

5 Şubat’ta başlayıp 10 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlikle katılımcılar programda edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında eğitim alacak. Eğitimleri, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar ve Prof. Dr. Turan Koç’un arasında olduğu 19 farklı edebiyatçı verecek. Eğitim sonunda katılımcı öğrencilere sertifika verilecek. Eğitim kapsamındaki dersler, hafta içi dört güne yayılacak şekilde gerçekleşecek.


#kültür sanat
#yazarlık
#okul
#ders
4 часа(ов) назад
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