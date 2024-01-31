Yazarlık Mektebi başlıyor

5 Şubat’ta başlayıp 10 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlikle katılımcılar programda edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında eğitim alacak. Eğitimleri, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar ve Prof. Dr. Turan Koç’un arasında olduğu 19 farklı edebiyatçı verecek. Eğitim sonunda katılımcı öğrencilere sertifika verilecek. Eğitim kapsamındaki dersler, hafta içi dört güne yayılacak şekilde gerçekleşecek.
Dersler, hafta içi dört gün yapılacak.
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4 часа(ов) назад