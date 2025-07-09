Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında aile hekimlerinden branş uzmanlarına kadar geniş yelpazede görev yapan doktorlar, eğitimler ve çeşitli saha hizmetleriyle çalışmalara destek sağlayacak. Projeyle hekimlerin gönüllülük esasına dayalı modelle mesleki gelişim, bilimsel katkı ve toplumsal fayda üretme fırsatını yakalaması amaçlanıyor.





Eğitim modülleri, akademik çalışmalar, saha faaliyetleri ve farkındalık kampanyalarıyla desteklenen proje, aynı zamanda kamu politikalarına katkı sunacak bilimsel verilerin üretilmesine de zemin hazırlıyor.





Bağımlılıkların önlenmesi, erken teşhis, doğru yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinde hekimlerin daha etkili roller üstlenmesini kapsayan proje, sağlık profesyonelleri arasında dayanışma ağı oluşturarak multidisipliner işbirliklerini de teşvik ediyor.





Yeşilay Gönüllü Hekimler Projesi'yle bağımlılıkların karşısında duran, sağlık alanında tecrübesini farkındalık çalışmalarına da aktarmak isteyen 5 bin gönüllü hekime ulaşılması hedefleniyor.





Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlarla işbirlikleri kapsamında bağımlılıklarla mücadelede uluslararası düzeyde etkili yapı oluşturulması, projenin öncelikleri arasında yer alıyor.





Proje sayesinde hekimler, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla ilgili koruyucu, önleyici ve tedavi edici süreçlere aktif destek verecek, hem sahada hem de sağlık sisteminde fark oluşturacak.



